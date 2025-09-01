Icon Menü
Lazarus von Schwendi: Wie ein Visionär des 16. Jahrhunderts Kriege hätte verhindern können

Schwendi/Colmar

Ein Visionär des 16. Jahrhunderts: Die Geschichte des Lazarus von Schwendi

Im Elsass erinnert eine Brunnenfigur an den Mann, der in kaiserlichen Diensten militärische Aufgaben übernahm. Hätte eine seiner Ideen Kriege verhindern können?
Von Ralph Manhalter
    Die Brunnenfigur des Lazarus von Schwendi in Colmar.
    Die Brunnenfigur des Lazarus von Schwendi in Colmar. Foto: Ralph Manhalter

    Den Platz beherrschend wacht der Dargestellte feldherrengemäß über die Altstadt von Colmar. Geschaffen wurde die Brunnenfigur vom französischen Bildhauer Auguste Bartholdi, welcher auch als Schöpfer der Freiheitsstatue im Hafen von New York gilt. Doch bleiben wir in Europa, genauer gesagt im benachbarten, nun württembergischen Ort Schwendi. Dort nahm die Geschichte ihren Anfang.

