Ein Visionär des 16. Jahrhunderts: Die Geschichte des Lazarus von Schwendi

Den Platz beherrschend wacht der Dargestellte feldherrengemäß über die Altstadt von Colmar. Geschaffen wurde die Brunnenfigur vom französischen Bildhauer Auguste Bartholdi, welcher auch als Schöpfer der Freiheitsstatue im Hafen von New York gilt. Doch bleiben wir in Europa, genauer gesagt im benachbarten, nun württembergischen Ort Schwendi. Dort nahm die Geschichte ihren Anfang.
Schwendi/Colmar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden