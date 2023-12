Jetzt mitmachen: Wir suchen den schönsten Christbaum im Kreis Neu-Ulm

So ein schöner Baum! Unsere Redaktion ruft wieder auf zum virtuellen Christbaumloben. Jetzt fehlen nur noch Ihre Fotos. Wie Sie mitmachen können.

Ob klassisch mit roten Kugeln, kunterbunt oder minimalistisch: In den Wohnzimmern der Region ziehen nun wieder prächtige Christbäume ein. Und spätestens an den Weihnachtsfeiertagen ist dann Zeit für die schöne Tradition des Christbaumlobens. Dazu möchten auch wir unseren Teil beitragen – und Sie können mit Ihrem Weihnachtsbaum dabei sein.

Schicken Sie uns dafür bis spätestens zum zweiten Weihnachtsfeiertag Ihr Christbaumfoto zu. Die eingesendeten Bilder werden von uns online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Unsere Leserinnen und Leser können dann für ihren Favoriten abstimmen. Die Fotos mit den meisten Stimmen werden nach dem Ende der Aktion auf einer Sonderseite in der Zeitung veröffentlicht. Auch in diesem Jahr gibt es für die drei Gewinnerinnen oder Gewinner, deren Bäume die meisten abgegebenen Stimmen erhalten haben, jeweils einen Schnaps, den die Brennerei Birkle aus Weißenhorn zur Verfügung stellt.

So funktioniert das virtuelle Christbaumloben 2023 im Landkreis Neu-Ulm und Babenhausen

Schicken Sie uns bis zum 26. Dezember ein Bild von Ihrem geschmückten Baum mit dem Stichwort " Christbaum " an redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de .

ein Bild von Ihrem geschmückten Baum mit dem Stichwort an redaktion@illertisser-zeitung.de redaktion@nuz.de Neben dem Bild benötigen wir außerdem unbedingt den Namen des Fotografen . Teilnehmen können alle, die im Landkreis XY wohnen. Sollten Personen auf dem Bild zu sehen sein, müssen diese mit der Veröffentlichung einverstanden sein.

. Teilnehmen können alle, die im Landkreis XY wohnen. Sollten Personen auf dem Bild zu sehen sein, müssen diese mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Teilen Sie uns gerne auch in zwei Sätzen mit, was Ihren Baum in diesem Jahr so besonders macht.

Das Leser-Voting läuft ab dem 28. Dezember, 8 Uhr, und endet am 5. Januar, 16 Uhr. Anschließend wird das Ergebnis sowohl online als auch in der Printausgabe dieser Zeitung veröffentlicht und die Gewinner können Ihren Preis-Schnaps bei uns in der Redaktion abholen.

