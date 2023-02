Betrüger lauern überall

Zum Bericht "So haben Betrüger eine Frau abgezockt" vom 28. Februar:

Wieder informiert Ihre Zeitung über eine Frau, die von Betrügern abgezockt wurde, ausführlich über die Masche der Täter. Es ist mir unerklärlich, wie immer wieder Menschen darauf hereinfallen, wo doch in allen Medien davon berichtet und gewarnt wird. Bei einer Aufforderung eine Überweisung, in dem Fall nach Litauen zu tätigen, müssen doch alle Alarmglocken läuten. Ich bin übrigens auch vor ca. drei Wochen von Betrügern, angeblich aus der Schweiz, kontaktiert worden, um eine sehr hohe Summe als Erbe zu erhalten. Die Kontakte sind immer noch nicht abgebrochen, und ich habe die Nachrichten auch der Polizei gezeigt, aber selbst die sind machtlos, denn die Täter können in der ganzen Welt sitzen und somit nicht greifbar. Es hilft nur Gehirn einschalten.