Die Turnhalle wird an der falschen Stelle gebaut

Zum Bericht "Dreifachturnhalle wird heuer nicht mehr fertig" vom 5. Juni

Kritische Bürger, auch ich, sowie kritische Lokalpolitiker haben die Bürgermeisterin schriftlich, mündlich und durch Demo auf diese Gefahr hingewiesen. Die Stadt Senden kann ihre Hände nicht in Unschuld waschen. Wider besseres Wissen ist mit allen Mitteln das politische Projekt durchgesetzt worden. Uns Bürgern und Steuerzahlern wird Schaden zugefügt, der bisher noch nicht beziffert ist. Er wäre vermeidbar gewesen. Projektgegner wurden politisch und in den Medien kaltgestellt und nicht angehört. Auslöser des Schadens sind politische Sturheit, Uneinsichtigkeit, Ignoranz und Arroganz im Umgang mit Gegenargumenten. Nicht die angrenzende Landwirtschaftsfläche ist für mich die Ursache, sondern der versagende Menschenverstand in der Lokalpolitik, trotz wissenschaftlicher Hinweise auf Stark- und Dauerregen in unserem Land. Sich mit der Turnhalle ein politisches Denkmal zu schaffen, das ist jetzt baden gegangen. Es zeigt einmal mehr, dass in der deutschen Politik Amtsträger*innen ihr eigenes Ding drehen, vorbei an den Bürgerbedürfnissen und an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Turnhalle wird schlicht an der falschen Stelle gebaut.