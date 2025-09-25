Erfolgreicher Tag für Babenhauser Vierkämpferinnen

Nach einigen Jahren konnte der Reitverein Babenhausen kürzlich beim Turnier in Altusried erstmals wieder Vierkämpferinnen an den Start schicken. Dabei müssen die Kinder und Jugendlichen sich in den Disziplinen Schwimmen, Laufen, Dressur- und Springreiten messen. Die Wettbewerbe waren auf zwei Tage aufgeteilt. Nachdem alle Mädchen schon beim Schwimmen und Laufen sehr gute Ergebnisse erzielen konnten, konnten sie am zweiten Tag durch ihr reiterliches Können ihre Plätze noch einmal verbessern. So gewann schließlich Letizia Unglert ganz knapp vor ihrer Vereinskollegin Josefine Oberdorfer-Bögel den U14-Vierkampf. Leonie Gebs belegte in dieser Wertung den vierten und Antonia Horber den siebten Platz. Verena Singer konnte den U16-Vierkampf für sich entscheiden. Trainerin Annegret Micheler zeigte sich erfreut über die tollen Leistungen und die geglückte Vierkampf-Premiere ihrer Reitschülerinnen.

