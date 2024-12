Gisela und Manfred Altschäffl feiern ihre Diamantene Hochzeit in Neu-Ulm

Gisela und Manfred Altschäffl aus Neu-Ulm haben ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Neu-Ulms dritte Bürgermeisterin Gerlinde Koch überbrachte den Eheleuten zu diesem besonderen Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke der Stadt Neu-Ulm.

Die Eheleute sind beide waschechte Schwaben: Gisela Altschäffl ist in Ulm geboren und aufgewachsen, ihr Mann Manfred ist gebürtiger Stuttgarter. Kennengelernt haben sie sich in jungen Jahren beim Arbeiten. Gisela Altschäffl hat beim Fernmeldeamt in Ulm eine Ausbildung zur Fernmeldeassistentin gemacht und anschließend in der Vermittlung gearbeitet. „Dort wurde immer wieder ein Herr Altschäffl ausgerufen“, erinnert sich die gebürtige Ulmerin zurück. Entgegen ihrer Annahme, dass es sich dabei wohl um einen älteren Kollegen handeln musste, stand dann eines Tages ein junger Monteur vor ihr: Manfred Altschäffl. Der gebürtige Stuttgarter hat im Großraum Ulm als Monteur für die Firma Siemens gearbeitet und war später als Bauleiter auch für den Bau von Fernmeldeämtern zuständig. Da er regelmäßig im Fernmeldeamt Ulm gearbeitet hat, haben sich die Beiden mit der Zeit immer besser kennen- und schließlich lieben gelernt.

Diamantene Hochzeit in Neu-Ulm

Im Dezember 1994 haben Gisela und Manfred Altschäffl geheiratet, am 11. Dezember standesamtlich und tags darauf dann kirchlich. Die erste gemeinsame Wohnung hatte das junge Paar in Thalfingen. Nach der Geburt ihres Sohnes sind die Eheleute 1966 nach Neu-Ulm in die Maximilianstraße gezogen. „Wir haben uns in Neu-Ulm und in der neuen Wohnung sofort richtig wohlgefühlt“, erzählt Manfred Altschäffl. Im Jahr 1969 kam dann ihr zweites Kind, eine Tochter, zur Welt.

Als die beiden Kinder größer waren, hat Gisela Altschäffl im Verkauf gearbeitet, zunächst bei Sport Müller und später bei Sport Kraus in Ulm. Ihr Mann Manfred folgte ihr nach: Er hat, als er bereits in Rente war, den Skiservice bei Sport Kraus übernommen.

Ihre Familie ist für die Eheleute das Allerwichtigste. Ein schlimmer Schicksalsschlag war daher der Tod ihres Sohnes vor rund drei Jahren. Neben ihrer Familie, zu der auch drei Enkelkinder gehören, hat der Glauben im Leben der Altschäffls immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Beide waren viele Jahre in der Petrusgemeinde aktiv – Gisela Altschäffl im Kirchenvorstand sowie im Dekanatsausschuss und ihr Mann Manfred als Mesner und im Besuchsdienst. Gisela Altschäffl engagiert sich zudem seit vielen Jahren ehrenamtlich im Beraterkreis Senioren und setzt sich für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren in Neu-Ulm ein.

Ihre Diamantene Hochzeit haben Gisela und Manfred Altschäffl bei einem Gottesdienst in der Petruskirche und einem anschließenden Festessen am Mittwoch, 11. Dezember, mit ihrer Familie gebührend gefeiert. (AZ)