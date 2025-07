Sieben gute Abende und drei Absagen: So war „Live im Sperrbezirk“ 2025

Aus zehn geplanten Konzerten auf dem Illertisser Marktplatz sind sieben geworden: Wegen des schlechten Wetters ist das Abschlusswochenende der Reihe „Live im Sperrbezirk“ früher als geplant zu Ende gegangen. Schon am vorangegangen Wochenende fiel ein Auftritt aus und ein weiteres wurde vorverlegt. Organisatorin Susanne Schewetzky ist dennoch zufrieden und hat für zwei der drei abgesagten Konzerte bereits Ideen.

Dass die beliebte Reihe wetterabhängig ist, ist nicht neu. Im Vorjahr fielen zwei Konzerte aus – eines konnte noch im selben Sommer nachgeholt werden. Das kam dieses Jahr nicht infrage, weil die Bands terminlich gebunden sein, weil die Wetterprognose auch für die kommenden Tage schlecht ist und weil sich „Live im Sperrbezirk“ auf den Juli beschränken soll. Aber es gab ja nicht nur Regen: „Die ersten beiden Wochenenden waren super, bei sommerlichem Wetter“, erinnert Schewetzky. Von den Bands, den bewirtenden Vereinen und den Gästen habe sie viel Positives gehört, berichtet sie.

Sieben gute Abende und drei Absagen bei „Live im Sperrbezirk“ in Illertissen

Am dritten Wochenende konnte das Freitagskonzert normal stattfinden, der Sonntagsauftritt begann etwas früher. Am Samstag hätten Schwäbischwild auftreten sollen. Die junge Band modernisiert Blasmusik und ist dafür mit dem Volksmusikpreis 2024 ausgezeichnet worden, der Auftritt auf dem Marktplatz wäre der erste bei „Live im Sperrbezirk“ gewesen. „Da waren viele Leute traurig“, sagt Schewetzky über den Auftritt. Schwäbischwild könnten zum Ausgleich in der Schranne spielen, angedacht ist ein Termin im Januar. Allerdings werden Fans dann Karten kaufen müssen, ein Gratistermin wie bei „Live im Sperrbezirk“ ist nicht möglich.

Die Donau4Musikanten waren bereits dreimal zu Gast auf dem Marktplatz – zweimal spielten sie bei mäßigem Wetter, nur 2024 war das anders. Ob es 2026 einen weiteren Auftritt geben wird, ist noch offen. Anders bei den Maybachern. Sie wurden für die Open-Air-Reihe nur gebucht, weil zwei Sponsoren aus der Bürgerschaft bei der Gage mitzahlten. Der Auftritt soll aufs kommende Jahr geschoben werden. Mit der Planung will Susanne Schewetzky beginnen, wenn die Musiknacht vorüber ist. Denn dass „Live im Sperrbezirk“ weitergehen soll, steht für die Organisatorin außer Frage.