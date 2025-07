Schülerinnen engagieren sich für die Kartei der Not

Auch Jugendliche wissen um die materielle Not vieler Menschen. So haben sich fünf Schülerinnen der Staatlichen Realschule Vöhringen beim Tag der offenen Tür etwas einfallen lassen, um auch einen kleinen Obolus für das Leserhilfswerk unserer Zeitung - die Kartei der Not - beisteuern zu können. Sie verkauften Lose und ein Gewinn von 150 Euro kamen im Kässle zusammen. Betreut wurde die Aktion von Lehrer Gerd Elsäßer, Freude über das Engagement gab es auch bei Schulleiterin Renate Rudhart.

