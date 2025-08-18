Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Ludwig Vill: Über 200 Blutspenden – Ein außergewöhnliches Lebensengagement

Oberroth

Blutspende: Ludwig Vill erreicht 200er-Marke, das ist eine besondere Ehrung wert

Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes zeichnet Oberrother als stillen Helden aus. Auf den Tage genau alles zwei Monate spendet er Blut.
Von Claudia Bader
    • |
    • |
    • |
    Sechsmal im Jahr lässt sich Ludwig Vill Blut abnehmen.
    Sechsmal im Jahr lässt sich Ludwig Vill Blut abnehmen. Foto: Claudia Bader

    Seine erste Blutspende hat er auf Befehl geleistet, erinnert sich Ludwig Vill. Zu Beginn seines Wehrdiensts in Ulm wurde er mit anderen jungen Männern zu einer privaten Blutbank gefahren. Er habe es damals für gut befunden, mit seinem Lebenssaft anderen Menschen helfen und vielleicht Leben retten zu können. Neben einem Obolus von 20 Mark habe es anschließend eine Brotzeit gegeben, die viel besser schmeckte als das Essen in der Kaserne. Inzwischen hat der 67-Jährige bereits mehr als 200 Mal Blut gespendet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden