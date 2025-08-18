Blutspende: Ludwig Vill erreicht 200er-Marke, das ist eine besondere Ehrung wert

Seine erste Blutspende hat er auf Befehl geleistet, erinnert sich Ludwig Vill. Zu Beginn seines Wehrdiensts in Ulm wurde er mit anderen jungen Männern zu einer privaten Blutbank gefahren. Er habe es damals für gut befunden, mit seinem Lebenssaft anderen Menschen helfen und vielleicht Leben retten zu können. Neben einem Obolus von 20 Mark habe es anschließend eine Brotzeit gegeben, die viel besser schmeckte als das Essen in der Kaserne. Inzwischen hat der 67-Jährige bereits mehr als 200 Mal Blut gespendet.

Claudia Bader

89294 Oberroth

Blutspende