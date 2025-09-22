Icon Menü
Mächtige Klänge: Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester beeindruckt mit Meisterwerken

Babenhausen

Musikalischer Nachwuchs bringt zwei entgegengesetzte Pole zum Klingen

Das schwäbische Jugendsinfonieorchester begeistert Zuhörerinnen und Zuhörer im Babenhauser Schulzentrum. Konzert wird jetzt in Augsburg und Neu-Ulm aufgeführt.
Von Claudia Bader
    Unter souveräner Leitung von Carolin Nordmeyer brachte das Schwäbische Jugendsinfonieorchester bei seinen Herbstkonzerten mit Werken von Richard Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart und Dmitri Schostakowitsch zwei maximal entgegengesetzte Pole zum Klingen. Foto: Claudia Bader

    Mehr als eine halbe Stunde lang wurde die 5. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch bei ihrer Uraufführung im November 1937 in St. Petersburg mit Applaus überschüttet. Auch in der Mehrzweckhalle des Babenhauser Schulzentrums wollten der Beifall und die Begeisterung der Besucherinnen und Besucher für eine der größten Sinfonien, die je geschrieben wurden, lange kein Ende finden. Denn das Schwäbische Jugendsinfonieorchester hat dieses Meisterwerk unter bewährter Leitung von Carolin Nordmeyer in einer überwältigenden Intensität zum Klingen gebracht.

