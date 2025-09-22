Musikalischer Nachwuchs bringt zwei entgegengesetzte Pole zum Klingen

Mehr als eine halbe Stunde lang wurde die 5. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch bei ihrer Uraufführung im November 1937 in St. Petersburg mit Applaus überschüttet. Auch in der Mehrzweckhalle des Babenhauser Schulzentrums wollten der Beifall und die Begeisterung der Besucherinnen und Besucher für eine der größten Sinfonien, die je geschrieben wurden, lange kein Ende finden. Denn das Schwäbische Jugendsinfonieorchester hat dieses Meisterwerk unter bewährter Leitung von Carolin Nordmeyer in einer überwältigenden Intensität zum Klingen gebracht.

Claudia Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87727 Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jugendsinfonieorchester Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis