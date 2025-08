Männer verbrennen Abfälle im Garten, bis die Polizei eingreift

Beamten der Illertisser Polizei haben ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen zwei Männer eingeleitet, die am Montagabend in Bellenberg ein Feuer entzündet haben. Nach Polizeiangaben verbrannten die beiden Männer im Alter von 29 und 48 Jahren im Garten eines Einfamilienhauses Abfälle, was zu einer starken Geruchs- und Rauchbelästigung in der Nachbarschaft führte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten feststellen, dass die Männer einen nassen Baumstumpf samt Wurzeln, ein lackiertes Gartentor sowie Teile einer Thuja-Hecke ins Feuer geworfen hatten. Auf Weisung der Polizisten löschten die beiden Männer das Feuer ab. (AZ)

