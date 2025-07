TSV Babenhausen ehrt Mitglieder

Icon vergrößern Vom BLSV geehrt für langjährige Mitarbeit beim TSV wurden von BLSV- Kreisvorsitzendem Benjamin Adelwarth und Bürgermeister Göppel (Zweiter und Dritter von links) von links: Rosemarie Gleich (50 Jahre), Manuela Huber (35 Jahre), Georg Sauter jun. (25 Jahre), Jürgen Heinzmann (25 Jahre), Reintraud Staiger (25 Jahre), Klaus Seidler (40 Jahre), Armin Rothdach (25 Jahre), Hedwig Schmidt (35 Jahre), Markus Ammann (25 Jahre), Cathrin Horeischi (25 Jahre), Martina Gleich (25 Jahre), Brigitte Überle (40 Jahre), Georg Sauter sen. (75 Jahre Mitglied TSV), Ulrich Winkler (50 Jahre und neues Ehrenmitglied), Walter Bertele (30 Jahre) und ganz rechts Josef Oehl (30 Jahre); Zweiter von rechts: TSV-Präsident Martin Gleich. Nicht auf dem Bild, aber ebenfalls geehrt: Richard Brauchle (20 Jahre) und Jutta Schmidt (30 Jahre). Foto: Georg Seitz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vom BLSV geehrt für langjährige Mitarbeit beim TSV wurden von BLSV- Kreisvorsitzendem Benjamin Adelwarth und Bürgermeister Göppel (Zweiter und Dritter von links) von links: Rosemarie Gleich (50 Jahre), Manuela Huber (35 Jahre), Georg Sauter jun. (25 Jahre), Jürgen Heinzmann (25 Jahre), Reintraud Staiger (25 Jahre), Klaus Seidler (40 Jahre), Armin Rothdach (25 Jahre), Hedwig Schmidt (35 Jahre), Markus Ammann (25 Jahre), Cathrin Horeischi (25 Jahre), Martina Gleich (25 Jahre), Brigitte Überle (40 Jahre), Georg Sauter sen. (75 Jahre Mitglied TSV), Ulrich Winkler (50 Jahre und neues Ehrenmitglied), Walter Bertele (30 Jahre) und ganz rechts Josef Oehl (30 Jahre); Zweiter von rechts: TSV-Präsident Martin Gleich. Nicht auf dem Bild, aber ebenfalls geehrt: Richard Brauchle (20 Jahre) und Jutta Schmidt (30 Jahre). Foto: Georg Seitz

Im Rahmen der Generalversammlung des TSV Babenhausen wurden zahlreiche Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt: Für 75 Jahre: Georg Sauter sen. und Hans Gerneth; für 70 Jahre: Helga Ammann; für 65 Jahre: Helmut Schießler, Karl Martin, Brigitte Überle und Martin Gleich; für 55 Jahre: Inge Johne, Silvia Ammann, Walter Bertele, Hedwig Schmidt, Gerhard Herzer, Gerda Dempfle, Michael Faulhaber, Martha Weitzel, Josef Schneller, Konrad Rugel und Johanna Brandner; für 50 Jahre: Joachim Blume.

Ehrennadel in Gold mit Brillanten für Georg Sauter.

Die Ehrennadel in Gold erhielt Otto Göppel als Dank für besondere Verdienste und Treue zum TSV. Er ist seit 43 Jahren Mitglied. Ebenfalls die Ehrennadel in Gold erhielt Theo Lehner, der bereits 54 Jahre Mitglied im TSV ist. Die Ehrennadel in Gold mit Brillanten bekam Georg Sauter verliehen. Er ist seit 75 Jahren TSV-Mitglied, war von 1997 bis 2016 Spartenleiter und Übungsleiter der Sparte BVRS und war 21 Jahre Mitglied im Hauptausschuss des TSV.

Uli Winkler ist neues Ehrenmitglied des Vereins.

Neues Ehrenmitglied ist Uli Winkler, der dem TSV seit 1957 die Treue hält. Er war unter anderem aktives Mitglied der Abteilung Fußball und bekleidete dort verschiedene leitende Funktionen. Seit 2006 ist er Mitglied des TSV-Ehrenrats. Das Gütesiegel für langjährige herausragende Leistungen für den TSV 1862 Babenhausen erhielten: - Verdienstnadel in Silber mit Gold und Urkunde: Richard Brauchle (20 Jahre). Verdienstnadel in Gold mit Urkunde: Armin Rothdach, Jürgen Heinzmann, Georg Sauter jun., Markus Ammann, Reinhard Staiger, Cathrin Horeischi und Martina Gleich (alle 25 Jahre). Verdienstnadel in Gold mit Kranz und Urkunde: Walter Bertele, Josef Oehl, Jutta Schmidt (alle 30 Jahre). Verdienstnadel in Gold mit großem Kranz und Urkunde: Hedwig Schmidt, Manuela Huber (beide 35 Jahre). Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und Urkunde: Klaus Seidler und Brigitte Überle (beide 40 Jahre). Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und großem Kranz und Urkunde: Ulrich Winkler, Rosemarie Gleich (beide 50 Jahre).

