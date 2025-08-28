Manipulation bei Abgasreinigung: Polizei stoppt zwei Kleintransporter

Beamte der Autobahnpolizei Memmingen haben am Mittwochabend auf dem Parkplatz Tannengarten der A7 bei Illertissen den Fahrern von zwei Kleintransportern die Weiterfahrt untersagt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Kontrolleure bei den beiden Fahrzeugen unabhängig voneinander festgestellt, dass deren Abgasnachbereitungsanlagen manipuliert worden waren. Die Manipulationen führen demnach zu erheblich verschlechterten Werten beim Schadstoffausstoß. Da laut Polizei keiner der Männer im Alter von 50 und 37 Jahren einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, mussten diese jeweils eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldbuße in Höhe von jeweils 1000 Euro hinterlegen. (AZ)

