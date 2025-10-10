Icon Menü
Mann aus Altenstadt nahm eigens einen Kredit auf – und fiel auf Betrüger herein

Altenstadt

Er nahm eigens einen Kredit auf – und fiel auf Betrüger herein

Ein 65-Jähriger aus Altenstadt verliert durch Anlagebetrug einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Täter täuschen ihn mit einer gefälschten Onlineplattform.
    Ein Mann hat online viel Geld investiert und ist dabei auf Betrüger hereingefallen.
    Ein Mann hat online viel Geld investiert und ist dabei auf Betrüger hereingefallen. Foto: Nicolas Armer/dpa

    Ein 65-jähriger Mann hat von Juli bis September eine hohe fünfstellige Summe in vermeintliche Kryptowährungen investiert, nachdem er aufgrund einer Online-Anzeige von einer seriösen Anlagemöglichkeit ausgegangen war. Doch das war ein Irrtum, der ihn teuer zu stehen kam.

    Die bislang unbekannten Täter hatten eine eigene Betrugsplattform aufgebaut und den 65-Jährigen damit getäuscht. Da er selbst nicht über die investierte Summe verfügte, nahm er sogar einen Kredit auf, um die Investition tätigen zu können. Zwischenzeitlich wurde das Kapital auf ausländische Konten gebucht, eine Auszahlung ist nicht mehr möglich. (AZ)

