Mann beleidigt Polizisten nach Randale in einem Wohnhaus in Senden

Weil er betrunken randaliert und gegenüber Ordnungshütern ausfällig geworden ist, sieht sich ein 33-Jähriger jetzt nicht nur mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch konfrontiert. Gegen ihn wurde auch ein Verfahren wegen Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten eingeleitet.

Der Eindringling schlug in dem Haus in Senden massiv gegen mehrere Türen

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Donnerstag, 3. Juli, in Senden. Gegen 18 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus. Nach vorausgegangenen Streitigkeiten mit einem Bewohner des Wohnhauses gelangte der alkoholisierte 33-jähriger Mann widerrechtlich in das Treppenhaus. Dort randalierte er, indem er massiv gegen mehrere Türen schlug, sodass diese teils beschädigt wurden. Die eingesetzten Polizisten wollten den Aggressor schließlich wegen seines Verhaltens und seines alkoholisierten Zustandes zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Das ließ sich der Mann jedoch nicht gefallen: Laut Polizeibericht beleidigte und bedrohte er die Streifenbesatzung. (AZ)