Mann erwischt Dieb in seinem Auto in Betlinshausen – der wirft sich Decken über den Kopf und flüchtet

Illertissen

Mann erwischt Dieb in seinem Auto – der wirft sich Decken über den Kopf und flüchtet

Damit hatte ein Betlinshausener am Freitagmorgen wohl nicht gerechnet: Gegen 5 Uhr geht er zu seinem Auto – das in diesem Moment von jemandem durchwühlt wird.
    Wer hat etwas von dem versuchten Diebstahl in Betlinshausen mitbekommen?
    Wer hat etwas von dem versuchten Diebstahl in Betlinshausen mitbekommen? Foto: David Inderlied, picture alliance/dpa (Symbolbild)

    Ein Mann hat am Freitagmorgen gegen 5 Uhr eine fremde Person in seinem Auto im Illertisser Ortsteil Betlinshausen entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, war der Pkw nicht abgesperrt. Der vermutlich männliche Täter durchwühlte das Auto wohl nach Wertsachen.

    Die Polizei bittet nach dem versuchten Diebstahl in Betlinshausen um Hinweise

    Als der Besitzer des Autos ihn störte, warf sich der Täter zwei mitgebrachte Decken über den Kopf und flüchtete. Wie hoch der Schaden durch den versuchten Diebstahl ist, ist bisher nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

