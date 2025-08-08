Mann erwischt Dieb in seinem Auto – der wirft sich Decken über den Kopf und flüchtet

Ein Mann hat am Freitagmorgen gegen 5 Uhr eine fremde Person in seinem Auto im Illertisser Ortsteil Betlinshausen entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, war der Pkw nicht abgesperrt. Der vermutlich männliche Täter durchwühlte das Auto wohl nach Wertsachen.
Die Polizei bittet nach dem versuchten Diebstahl in Betlinshausen um Hinweise
Als der Besitzer des Autos ihn störte, warf sich der Täter zwei mitgebrachte Decken über den Kopf und flüchtete. Wie hoch der Schaden durch den versuchten Diebstahl ist, ist bisher nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden