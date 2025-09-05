Mann fährt in Vöhringen vermutlich unter Einfluss von Cannabis Auto

In Vöhringen hat die Polizei einen Mann kontrolliert, der vermutlich unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, führten Beamte am Donnerstagabend im Bereich der Memminger Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle aus. Ein 37-jähriger Autofahrer zeigte bei der Kontrolle Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung.

Die Ergebnisse der Blutuntersuchung stehen noch aus

Der Polizei zufolge räumte der Mann auf Vorhalt ein, einige Tage zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Der anschließende Drogentest war positiv, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Der 37-Jähirge durfte nicht weiterfahren. Sollte die Blutuntersuchung den Drogenverdacht bestätigen, erwarten den Mann ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)