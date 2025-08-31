Mann überklebt Autokennzeichen mit ungültigen Kennzeichen: Wollte er tanken ohne zu bezahlen?

Beim Tanken ist eine Polizeistreife in Weißenhorn stutzig geworden: Denn an einem Auto nebenan stimmte offensichtlich etwas mit den Kennzeichen nicht. Dem Polizeibericht zufolge stellten die Beamten fest, dass die Zulassungs-Plaketten von dem Wagen, der neben ihnen in der Tankstelle stand, abgekratzt und das Auto somit entstempelt war. Bei näherer Begutachtung fiel auf, dass diese Kennzeichen lediglich mit Klebeband am Wagen befestigt und unterhalb dieser Kennzeichen die tatsächlichen französischen Kennzeichen montiert waren.

Die Polizisten aus Weißenhorn untersagten dem Mann die Weiterfahrt

Die Polizisten sprachen den Fahrer des Wagens, der den Innenbereich der Tankstelle gerade verlassen hatte, auf ihre Beobachtungen an. Dabei bemerkten sie auch, dass der Mann die eben erfolgte Betankung noch gar nicht bezahlt hatte. Laut Polizeibericht besteht daher der Verdacht, dass er seine tatsächlichen französischen Kennzeichen mit falschen Kennzeichen überklebt hatte, um bei einem Tankbetrug nicht ertappt zu werden. Dem 31-Jährigen werden jetzt mehrere Delikte vorgeworfen, unter anderem der Verdacht einer Urkundenfälschung und des Kennzeichenmissbrauchs. Da er außerdem keinen Versicherungsschutz für den PKW nachweisen konnte, untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt nach Frankreich. (AZ)