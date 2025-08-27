Mann und Frau streiten sich in Auto - Polizisten finden Kokain im Fahrzeug

Am Dienstagmorgen ist die Sendener Polizei zu zwei streitenden Personen gerufen worden, die in einem Auto nahe des Sendener Rathauses saßen. Noch vor der ersten Kontaktaufnahme durch die Polizei, so teilt die Dienststelle mit, wurden aus dem Fahrzeug ein Einhandmesser und eine Pistole, welche sich im Nachgang als Schreckschusswaffe herausstellte, geworfen. Gegenüber den Beamten gaben die beiden 26-jährigen dann zwei vollkommen unterschiedliche und wirre Sachverhalte zur Streitursache sowie für das Mitführen der beiden Waffen an. Hierbei konnten die Polizisten beim Fahrer und auch bei der Beifahrerin Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum festgestellt werden. Dieser zeigte sich auch an deren Gesamtverhalten. Zudem fanden die Beamten laut Polizeibericht im Fahrzeug noch eine Kleinmenge an Kokain.

Die Polizei hat wegen des Vorfalls in Senden weitere Ermittlungen aufgenommen

Gegen die beiden Personen wurde daher ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Ferner wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Führens der Schreckschusswaffe sowie des Einhandmessers eingeleitet. Der Autofahrer musste sich außerdem einer Blutprobe unterziehen, da er im Verdacht stand, vor dem Vorfall unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren zu sein. Ob es bereits vor dem Polizeieinsatz zu Straftaten von den beiden oder zu deren Nachteil gekommen war, ist dem Polizeibericht zufolge Teil der nun folgenden Ermittlungen. (AZ)