Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Manuela Hartmann übergibt den Dirigentenstab an David Schöpf.

Illertissen

Neuer Dirigent beim Vorstufenorchester und der Jugendkapelle der Stadtkapelle Illertissen

Jungmusiker freuen sich auf den neuen Dirigenten.
Von Heribert Wiest für Stadtkapelle Illertissen e.V.
    • |
    • |
    • |
    Mitglieder der Vorstufe und der Jugendkapelle mit David Schöpf und Manuela Hartmann.
    Mitglieder der Vorstufe und der Jugendkapelle mit David Schöpf und Manuela Hartmann. Foto: Heribert Wiest

    Mit Beginn des neuen Schuljahrs hat nun der Dirigent der Stadtkapelle, David Schöpf, von Manuela Hartmann auch die Leitung des Vorstufenorchesters und der Jugendkapelle übernommen. David Schöpf hat bereits Erfahrung in der Jugendarbeit durch seine Ausbildertätigkeit und der Leitung der Jugendkapelle Lindau. Schöpf legt sehr viel Wert, neben dem musikalischen Teil seiner Arbeit, auf ein kameradschaftliches Verhältnis zu den Jugendlichen und eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Im Rahmen der ersten Probe übergab nun Manuela Hartmann den Dirigentenstab an David Schöpf, der sich bei ihr für die vorbildliche Arbeit im abgelaufenen Musikerjahr bedankte.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden