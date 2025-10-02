Neuer Dirigent beim Vorstufenorchester und der Jugendkapelle der Stadtkapelle Illertissen

Mit Beginn des neuen Schuljahrs hat nun der Dirigent der Stadtkapelle, David Schöpf, von Manuela Hartmann auch die Leitung des Vorstufenorchesters und der Jugendkapelle übernommen. David Schöpf hat bereits Erfahrung in der Jugendarbeit durch seine Ausbildertätigkeit und der Leitung der Jugendkapelle Lindau. Schöpf legt sehr viel Wert, neben dem musikalischen Teil seiner Arbeit, auf ein kameradschaftliches Verhältnis zu den Jugendlichen und eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Im Rahmen der ersten Probe übergab nun Manuela Hartmann den Dirigentenstab an David Schöpf, der sich bei ihr für die vorbildliche Arbeit im abgelaufenen Musikerjahr bedankte.

