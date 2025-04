Neue Miss Aura stammt aus Neu-Ulm: Jetzt geht‘s ins internationale Queens-Camp

Marlene Jose heißt die neue Miss Aura Germany und sie lebt in Neu-Ulm. Am Samstagabend wurde sie in Berlin mit Krone und Schärpe ausgezeichnet. Im Mai geht es dann zum Wettbewerb nach Antalya, Türkei. Dort wird die 21-Jährige gegen fast 50 Schönheitsköniginnen aus aller Welt antreten. Ihr Ziel ist: Miss Aura International zu werden. Warum es ihr um mehr geht, als hübsch auszusehen.

