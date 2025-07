Vöhringer Herbststraße wird ab Frühjahr erneuert

100 Busse täglich haben in der Herbststraße ihre Spuren hinterlassen. Der Verkehrsweg der Kategorie „Sammelstraße“ im Süden ist so marode, dass er als Nächstes dran ist mit einer Generalsanierung im Rahmen des mittelfristigen Straßenausbauprogramms. Die Gehwege werden künftig etwas breiter, die Fahrbahnen in Folge etwas schmäler sein und die Bordsteine durchgehend abgesenkt.

Generalsanierung der Herbststraße: Stadtrat diskutiert über Bordsteine

An letzterem Punkt entzündete sich im Stadtrat eine kurze Debatte, angefacht von SPD-Fraktionschef Volker Barth, der darin ein Sicherheitsproblem für Fußgänger erblickte. Angelika Böck (CSU) hielt dagegen, argumentierte mit den Vorteilen bei der Benutzung von Rollatoren oder Kinderwägen. Sie habe da selbst umgedacht, erklärte sie. Und Bürgermeister Michael Neher wunderte sich. Er habe doch „mantraartig jahrelang“ genau dieses gefordert, wandte er sich an Barth, der dieses jedoch kategorisch bestritt.

Die Planung durch das Büro Wassermüller fand schließlich eine klare Mehrheit und wird ab nächstem Frühjahr abschnittsweise umgesetzt, was rund 1,6 Millionen Euro kosten wird, inklusive barrierefrei neugestalteter Bushaltestelle. Zehn neue Bäume sind in dem 500 Meter langen Abschnitt vorgesehen. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind Neher zufolge über die anstehenden Maßnahmen inklusive Erneuerung von Rohren und Leitungen bereits ins Bild gesetzt. Roland Bader (SPD) wunderte sich ebenfalls und hakte nach, warum ausgerechnet in der Kurve wieder Tempo 50 erlaubt sei statt Tempo 30 wie im langgestreckten Teil? Die Verwaltung will dem mutmaßlichen Paradoxon nun nachgehen.