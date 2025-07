Erst vor Kurzem stand Martin Gleich bei einer kleinen Feierstunde in Babenhausen im Mittelpunkt. Für sein Engagement im Sportverein und für den Fuggermarkt im Allgemeinen hatte er den Ehrenring der Marktgemeinde erhalten. Jetzt kam eine weitere große Auszeichnung dazu: In Augsburg wurde Gleich das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

