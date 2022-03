vor 37 Min.

Martin Jainz könnte Trainer der Devils Ulm/Neu-Ulm bleiben

Plus Martin Jainz führt die Devils zum Klassenerhalt und hat Geschmack gefunden an dieser Aufgabe. Die beiden besten Spieler sagen für ein weiteres Jahr zu.

Von Marc Sayle

Über weite Strecken dieser Saison sah der VfE Ulm/Neu-Ulm wie ein sicherer Absteiger aus der Eishockey-Bayernliga aus. Seit Martin Jainz das Traineramt von Robert Linke übernommen hat, zeigt die Mannschaft aber ein völlig anderes Gesicht. Der Klassenerhalt ist schon seit dem 7:3 in Pfaffenhofen am Freitag unter Dach und Fach, am Sonntag legten die Devils einen 6:5 (2:2/1:2/3:1)-Erfolg gegen ESC Dorfen nach. Die neue Saison kann also geplant werden, eine der Prioritäten dürfte die Besetzung des Trainerpostens sein. Durchaus denkbar, dass der alte auch der neue Trainer ist. Jainz hat jedenfalls Geschmack an dieser Aufgabe gefunden und sagt: „Ich renne vor der Herausforderung nicht weg. Das muss aber der Verein entscheiden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen