Massive Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Massive Schäden an seinem Fahrzeug hat ein Mann nach einem Gaststättenbesuch am Donnerstagabend, 13. Februar, bemerkt. Die Täter zerstachen alle vier Reifen und zerkratzten den Lack großflächig, teilt die Polizei Illertissen mit. Das Auto war in Buch, Ortsteil Christertshofen, zwischen 19.30 und 21.45 Uhr abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 in Verbindung zu setzen. (AZ)

