Mehrarbeit in Betrieben im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu: Überstunden dürfen nicht zum Normalfall werden

Kommentar

Mehrarbeit in Betrieben: Überstunden dürfen nicht zum Normalfall werden

Millionen Überstunden und mehr Flexibilität bei der Arbeit: Unternehmen machen es sich zu einfach, wenn sie den Fachkräftemangel als Wurzel allen Übels sehen.
Von Jens Noll
    Mit einer Arbeitszeiterfassung lässt sich dokumentieren, wie lange jemand tatsächlich arbeitet und wann es Zeit wird, Überstunden abzufeiern. Foto: Sina Schuldt, dpa

    Arbeiten die Deutschen zu wenig? Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD aus dem Jahr 2022 zeigen: In den USA kommen Beschäftigte auf durchschnittlich ungefähr 1800 Arbeitsstunden pro Kopf und Jahr, in der Schweiz auf rund 1500 und in Deutschland auf etwa 1300. Damit belegte die Bundesrepublik den letzten Platz unter den Industrieländern. Es gibt aber auch Statistiken, die belegen, dass deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr arbeiten, als sie gemäß Arbeitsvertrag müssen. Und das ist alarmierend.

