Mehrarbeit in Betrieben: Überstunden dürfen nicht zum Normalfall werden

Arbeiten die Deutschen zu wenig? Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD aus dem Jahr 2022 zeigen: In den USA kommen Beschäftigte auf durchschnittlich ungefähr 1800 Arbeitsstunden pro Kopf und Jahr, in der Schweiz auf rund 1500 und in Deutschland auf etwa 1300. Damit belegte die Bundesrepublik den letzten Platz unter den Industrieländern. Es gibt aber auch Statistiken, die belegen, dass deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr arbeiten, als sie gemäß Arbeitsvertrag müssen. Und das ist alarmierend.

Jens Noll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Überstunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis