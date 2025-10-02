Mehrere Baustellen führen von 6. Oktober an zu neuen Einschränkungen in Weißenhorn

In der kommenden Woche, also von Montag, 6. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 10. Oktober, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße St 2022 zwischen Weißenhorn und Oberhausen auf Einschränkungen einstellen. Die Straßenmeisterei Neu-Ulm wird an mehreren Stellen die Asphaltdeckschicht erneuern. Darüber hinaus kündigt das Landratsamt Neu-Ulm mehrere Vollsperrungen in Weißenhorn an.

Auf der Staatsstraße St 2022 haben sich nach Angaben des Staatlichen Bauamts Krumbach zahlreiche Risse und Verdrückungen im Asphalt gebildet. Diese würden in der anstehenden kalten Jahreszeit zu starken Aufbrüchen im Asphalt führen. Um das Eindringen und Gefrieren von Niederschlagswasser zu verhindern, müssen die Risse abgedichtet werden. „Da ein reiner Risseverguss nicht ausreicht, wird stellenweise die Asphaltdeckschicht erneuert“, teilt das Bauamt mit. Diese Maßnahme führe zu einer deutlichen Verlängerung der Lebensdauer der Straße.

Arbeiten an der Fernwärmeleitung in Weißenhorn

Die Arbeiten haben natürlich Auswirkungen auf den Verkehr. Die Fahrzeuge werden laut der Behörde mittels Beschilderung und Baustellenampel an den einzelnen halbseitigen Sperrungen vorbeigeführt.

In Weißenhorn selbst kommt es im Zeitraum von Montag, 6. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 28. November, zu zwei Vollsperrungen wegen Arbeiten an der Fernwärmeleitung. Betroffen sind die Staatsstraße St 2019 (Herzog-Georg-Straße) und die Bahnhofstraße. Wie das Landratsamt mitteilt, verlaufen die Sperrungen in zwei Abschnitten: Zunächst ist die Herzog-Georg-Straße an der Reihe, und zwar von Montag an bis voraussichtlich Samstag, 25. Oktober. Die Bahnhofstraße wird erst vollgesperrt, wenn die Herzog-Ludwig-Straße komplett freigegeben ist.

Der Verkehr wird über Ulmer Straße, Kaiser-Karl-Straße, Hauptplatz und Illerberger Straße umgeleitet, der Linienverkehr über Herzog-Georg-Straße, Am Eisenbahnweiher, Josef-Kögel-Straße, Ulmer Straße und umgekehrt.

Buslinie 763 ist von Umleitungen in Richtung Oberhausen betroffen

Eine weitere Umleitung wird wegen Arbeiten an der Fernwärmeleitung eingerichtet, die in der Oberhauser Straße stattfinden. Laut Mitteilung des Landratsamts werden die Bauarbeiter dort von Montag, 13. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 14. November, im Bereich ab der Kammerlanderstraße tätig sein. Zwischen dem 3. und 14. November wird die Oberhauser Straße demnach für sieben Tage vollgesperrt.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt folgendermaßen: Reichenbacher Straße – Kaiser-Karl-Straße – Spitalweg – Oberhauser Straße und umgekehrt. Die Umleitung der Buslinie 763 erfolgt so: Oberhauser Straße – St.-Johannis-Straße – Kaiser-Karl-Straße – Reichenbacher Straße und umgekehrt. (jsn, AZ)