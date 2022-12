40.000 Euro Schaden bei Unfällen auf Autobahnen rund um Memmingen

Die Polizei hat auf den Autobahnen alle Hände voll zu tun. Ursache für die Unfälle ist dabei nicht nur das Winterwetter.

Mehrere Verkehrsunfälle haben sich am Donnerstag vor allem in den Vormittagsstunden auf den Autobahnen rund um Memmingen ereignet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, berichtet die Polizei. Der gesamte Sachschaden summierte sich jedoch auf etwa 40.000 Euro. Ursachen für die Unfälle seien nicht nur die an winterliche Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen, berichtet die Autobahnpolizei.

So überholte ein 34-jähriger Fahrer eines Kleintransporters einen Lkw im Baustellenbereich der A96 zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost - und das trotz Überholverbots. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Unfall auf der A96 führt zu erheblichen Behinderungen

Der größte Schaden an diesem Tag entstand bei einem Unfall, der sich gegen 9.20 Uhr auf der A96 bei Stetten ereignete. Hier fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Lindau und wollte einen Lkw überholen. Beim Ausscheren auf den linken Fahrstreifen übersah er ein von hinten herannahendes Auto. Dessen 63-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, um eine Kollision zu verhindern. Beide Fahrer verloren daraufhin die Kontrolle über ihre Autos und krachten in die Schutzplanke.

Zur Unfallaufnahme und Bergung beider Fahrzeuge musste die Überholspur gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen für den fließenden Verkehr. Bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützte die Autobahnmeisterei Mindelheim. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 29.000 Euro. Wie bei allen anderen Verkehrsunfällen wurde auch hier gegen den Unfallverursacher ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)