A7 nach Unfall in Richtung Ulm gesperrt: Eine Person wohl schwerstverletzt

Bei dem Unfall auf der A7 in Richtung Ulm wurde eine Person wohl schwerstverletzt. Die Autobahn ist bei Memmingen aktuell gesperrt.

Auf der A7 nahe Memmingen ist am Mittwochnachmittag (5.4.23) gegen 16.50 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Das teilt die Polizei in einer Erstinformationen mit. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen der Anschlussstelle Memmingen-Süd und dem Kreuz Memmingen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person schwerstverletzt. Die Autobahn ist in Richtung Ulm aktuell gesperrt. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.