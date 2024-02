Memmingen/Albstadt

Altenstadter Mordprozess: So haben Polizisten den Großeinsatz in Pfeffingen erlebt

In Pfeffingen, einem Ortsteil von Albstadt im Zollernalbkreis, wohnte der Mitangeklagte Joffrey S. bis zu seiner Festnahme am 16. Mai 2023.

Plus Im Mordprozess am Landgericht Memmingen berichten ein Polizist und eine Polizistin, wie die Festnahme des Mitangeklagten auf der Schwäbischen Alb ablief.

Von Jens Noll

In einem kleinen Dorf erregt ein Großeinsatz der Polizei besonders großes Aufsehen. So war es auch am frühen Morgen des 16. Mai 2023 in Pfeffingen, einem Ortsteil von Albstadt im baden-württembergischen Zollernalbkreis. Etwa 2100 Menschen leben dort. Ziel der Aktion, an der unter anderem Beamtinnen und Beamte aus Neu-Ulm und Balingen sowie Spezialkräfte aus Göppingen teilnahmen, war es, einen Mann festzunehmen, dem Beihilfe zu einem Doppelmord im Landkreis Neu-Ulm vorgeworfen wird. Die beiden Hauptangeklagten wurden zeitgleich im 110 Kilometer entfernten Altenstadter Ortsteil Untereichen verhaftet.

Am elften Verhandlungstag des Mordprozesses am Landgericht Memmingen schilderten ein Polizist der Kriminalpolizei Neu-Ulm und eine Beamtin des Kriminalkommissariats Balingen, wie sie den Einsatz erlebten, der offensichtlich auch den Mitangeklagten Joffrey S. schwer beeindruckt hat. Gegen fünf Uhr in der Früh wurde an diesem Tag der Haftbefehl gegen ihn vollstreckt. Dazu verschaffte sich die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Göppingen, eine Spezialeinheit der Polizei, Zugriff zu dem Wohnhaus mitten im Ort, in dem der Gesuchte mit seiner Familie wohnte. Das mit ihm befreundete Ehepaar Patrick und Julia O., das in Altenstadt festgenommen wurde, hatte dort an zwei Wochenenden im März und April übernachtet.

