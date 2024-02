Prozess in Memmingen

12:27 Uhr

Doppelmord von Altenstadt: Am dritten Verhandlungstag ist Geduld gefragt

Am dritten Verhandlungstag im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord in Altenstadt geht es nur schleppend voran.

Plus Der Vorsitzende Richter verliest eine lange Frageliste an den Mitangeklagten im Mordprozess Altenstadt. Eine Sachverständige muss ein Ordnungsgeld zahlen.

Von Jens Noll

Am Mittwoch hat der Mitangeklagte mit einer umfangreichen Aussage Dynamik in den Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord in Altenstadt gebracht. Einen Tag später geht es nur schleppend voran. Erst beginnt der dritte Verhandlungstag mit Verspätung, weil die Hauptangeklagte fehlt. Dann kommt eine Sachverständige nicht, die auf 10 Uhr am Donnerstag geladen war.

Nachfragen waren einen Tag zuvor nicht möglich, nachdem Joffrey S. wie berichtet ausführlich über seine Beziehung zu den Hauptangeklagten Patrick und Julia O. sowie über deren Beziehung zum getöteten Karl O. gesprochen hatte. Die Schilderungen des 32-Jährigen zu den Geschehnissen und Abläufen in der Tatnacht werfen allerdings noch viele Fragen auf. Für Rückfragen stehe er gerne zur Verfügung, hatte der Mitangeklagte gesagt. Aber er wolle zuvor noch Rücksprache mit seiner Verteidigerin und seinem Verteidiger halten.

