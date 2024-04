Memmingen/Altenstadt

Doppelmord von Altenstadt: Im Prozess zählt jede Spur

Im Prozess gegen Patrick und Julia O., die im April 2023 seinen Vater und dessen neue Frau in Altenstadt getötet haben sollen, ist jede noch so kleine Spur von Bedeutung.

Plus 29 Verhandlungstage waren für den Prozess um den Altenstadter Doppelmord angesetzt. Nun sagen Gutachter aus, die hunderte von Spuren rund um die Tat ausgewertet haben.

Von Franziska Wolfinger

Der Prozess um den Altenstadter Doppelmord gleicht einem kleinteiligen Puzzle. Auf der Suche nach Indizien und Beweisen, die belegen sollen, dass Patrick und Julia O. den brutalen Mord im April 2023 begangen haben, kommt jede noch so kleine Spur am Memminger Landgericht auf den Zeugentisch. Am Dienstag haben mehrere Sachverständige ausgesagt, die sich mit Blut- und DNA-Spuren im Umfeld des Tatorts beschäftigt hatten.

Stets bemüht, aber mit mäßigem Erfolg - so beschreibt ein rechtsmedizinischer Gutachter aus München seine Arbeit. Um den Tatort selbst, also das Schlafzimmer im Haus von Karl und Monika O., habe sich die Ulmer Rechtsmedizin gekümmert, deren Gutachten dazu an einem späteren Prozesstag folgt. Sein Job sei es gewesen, über das Schlafzimmer hinaus Blutspuren zu finden, sagt der Gutachter. Per Luminolverfahren, bei dem mit einer wasserstoffperoxidhaltigen Lösung eine chemische Reaktion mit roten Blutkörperchen ausgelöst wird und so Blutspuren als blaues Leuchten sichtbar gemacht werden, ging der Gutachter auf die Suche.

