Fremder will Kinder mitnehmen: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Ein Mann spricht im Raum Memmingen und Babenhausen mehrfach Kinder an. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen und wird mithilfe von Zeugenhinweisen fündig.

In den vergangenen Wochen hat die Polizei zahlreiche Meldungen erhalten, wonach ein Mann im Bereich von Schulen im Raum Memmingen und Babenhausen Kinder angesprochen habe und dazu bewegen wollte, in sein Auto einzusteigen. Die Sorge bei Eltern und ihren Schützlingen war entsprechend groß. An vielen Bildungseinrichtungen wurden Elternbriefe mit der Bitte zu erhöhter Wachsamkeit ausgegeben. Die Polizeiinspektion Memmingen hat daraufhin umfangreiche Fahndungs- und Überwachungsmaßnahmen eingeleitet – und jüngst auch einen Tatverdächtigen ermittelt.

Polizisten kontrollieren 73-Jährigen in Memmingerberg

Nach einem Zeugenhinweis haben Polizisten am Donnerstag, 27. Oktober, einen 73-Jährigen in Memmingerberg angetroffen und kontrolliert. "Auf diesen Mann trafen große Teile der Beschreibungen von Zeugen zu, die im Zusammenhang mit dem verdächtigen Ansprechen von Kindern abgegeben worden sind", sagt Dominic Geißler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, auf Nachfrage unserer Redaktion. Es sei immer wieder die Rede von einem roten Auto gewesen, auch das Alter habe gepasst, berichtet Geißler.

Zwar habe der Mann die Vorwürfe abgestritten, vieles spreche aber dafür, dass es sich um die gesuchte Person handle, sagt der Pressesprecher. Ein Punkt sei dabei besonders auffällig: "Seit dem Antreffen des Mannes durch die Polizisten gab es keine weiteren verifizierten Fälle dieser Art", schildert Geißler. Ganz sicher könne man sich aber nicht sein. Die Polizeiinspektion Memmingen führt nun weitere Ermittlungen gegen den ortsansässigen 73-Jährigen.

Polizeisprecher Geißler: "Wir nehmen jede Mitteilung ernst"

Wichtig ist nach Ansicht von Geißler, dass der potenzielle Täter aus der Anonymität geholt worden sei: "Er weiß jetzt: Die Polizei hat ein Auge auf ihn." Trotz des wahrscheinlichen Fahndungserfolgs hat die Polizei weiter ein wachsames Auge auf dieses Phänomen. "Wir nehmen jede Mitteilung ernst", betont der Pressesprecher.

