Memmingen/Babenhausen

18:15 Uhr

Prozess: Mann soll seine Partnerin gewürgt und getreten haben

Plus In der Beziehung eines Paares kommt es oft zum Streit. Im März eskaliert die Situation. Vor Gericht erinnert sich die junge Frau aber nur bruchstückhaft.

Von Maximilian Sonntag

Wegen gleich zwei Vorfällen, die sich Anfang März dieses Jahres in Babenhausen abgespielt haben, hat sich ein 28-Jähriger vor dem Amtsgericht in Memmingen verantworten müssen. Er soll seiner damaligen Freundin nicht nur mit der Hand einen Schlag ins Gesicht verpasst haben, sondern sie auch 15 Sekunden lang gewürgt und mehrfach auf sie eingetreten haben. Das ging aus der von Staatsanwältin Natalie Höck verlesenen Anklageschrift hervor. Trotz mehrmaligen Ermahnens der Vorsitzenden Richterin Patrizia Rabe wollte sich die 23-Jährige allerdings fast ausschließlich an das Randgeschehen der Taten erinnern.

