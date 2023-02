Babenhauserin will in den Bayerischen Landtag einziehen

Die CSU hat ihre Kandidaten für den Stimmkreis Memmingen nominiert, zu dem auch Teile des Kreises Neu-Ulm gehören. Wer die weiteren Nominierten sind.

Die CSU Memmingen hat im Rahmen ihrer Kreisvorstandssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Steinheim ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober im Stimmkreis Memmingen vorgestellt, zu dem auch Teile des Landkreises Neu-Ulm gehören. Neben dem Landtags-Direktkandidaten, Bayerns Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, der bereits bei der Delegiertenversammlung vergangenen Herbst nominiert wurde, schickt die CSU drei langjährige Kommunalpolitiker ins Rennen.

Ins Maximilianeum einziehen möchte Listenkandidatin Sonja Henle aus Babenhausen. Die 51-Jährige ist seit 2013 Vorsitzende der Frauen-Union und Markträtin in Babenhausen. Henle ist seit vielen Jahren Elternbeiratsvorsitzende und Mitglied im Landeselternverband der Realschulen in Bayern. Zudem engagiert sie sich im Frauenbund und war viele Jahre Vorsitzende im Bezirksjugendring Schwaben und damit auch für die Jugendbildungsstätte in Babenhausen verantwortlich. Henle ist kaufmännische Angestellte und gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, verheiratet und Mutter zweier Söhne.

Sie kandidieren für den Bezirkstag

Der stellvertretende Bezirkstagspräsident Alfons Weber tritt erneut als Direktkandidat an. Bei der Nominierung vergangenen September erhielt Weber 95 Prozent der gültigen Stimmen. Weber war 36 Jahre Bürgermeister in Markt Rettenbach. Listenkandidat für die diesjährige Bezirkstagswahl ist der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder. (AZ)