Cineplex Memmingen schließt für drei Wochen

Der Kinobetreiber kündigt Umbauarbeiten an, die am Dienstag beginnen. Was die Besucher in Memmingen künftig erwartet.

Schlechte Nachrichten für Kinofans: Das Cineplex Memmingen schließt ab Dienstag, 12. September, wegen Umbauarbeiten. „Wir hatten die Umbaupläne Anfang 2020 bereits fertig auf dem Tisch liegen und die ersten Handwerker beauftragt, dann kam Corona und alle Pläne waren dahin“, sagt Alexander Rusch, Mitinhaber und Geschäftsführer der Kinogruppe Rusch, die das Kino in Memmingen betreibt. „Das für die Renovierung zurückgelegte Kapital musste für das Überleben der Firma verwendet werden, letztlich konnten wir dann trotzdem noch die bereits bestellte Premium-Bestuhlung einbauen, aber die weiteren Maßnahmen im Foyer mussten gestoppt werden, um erst einmal die weitere, geschäftliche Entwicklung abzuwarten“, sagt Rusch. Das sei rückblickend auch die richtige Entscheidung gewesen. „Schließlich mussten wir zweimal für je sechs Monate schließen, da ging es für uns und viele andere Firmen vorrangig um das wirtschaftliche Überleben.“ Doch inzwischen haben sich die Besucherzahlen dem Unternehmen zufolge wieder sehr positiv entwickelt, das Kino sei mit tollen Filmen zurück. Das erwartet die Besucher künftig im Cineplex Memmingen „Ein Gutes hatte die Verzögerung“, sagt Rusch: „Wir konnten die ursprünglichen Pläne an die neuesten Entwicklungen anpassen und weiter optimieren. Inzwischen sind deutlich größere Umbaumaßnahmen geplant, unsere Gäste dürfen sich auf ein völlig neues Foyer mit vielen gemütlichen Sitzbereichen freuen. Vor allem werden wir deutlich in Digitalisierung investieren – nicht nur im Verkaufsvorgang, sondern auch in große Monitorflächen, die Lust machen auf die kommenden Filmhighlights.“ Ab 12. September wird das Kino für rund drei Wochen komplett geschlossen. Doch auch danach würden die Umbauarbeiten im eingeschränkten Betrieb weiterlaufen, sagt Alexander Rusch. Möglicherweise stehe noch eine weitere Schließung an. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neu-Ulm Plus Dietrich Theater-Betreiber hat keine Angst vor Netflix und Co

