Eine neue Migräne-Selbsthilfegruppe soll in Memmingen gegründet werden

Lucia Baumann aus Pfaffenhausen leidet selbst unter Kopfschmerzen. Sie möchte einen Austausch in Memmingen ermöglichen. Das Angebot könnte im Herbst starten.

Migräne ist in ihrer Familie ein „großes Thema“, wie Lucia Baumann (54) aus Pfaffenhausen erzählt. Ihre Mutter war schon von Migräne geplagt, ihr ergehe es ebenso wie ihren beiden Kindern. „Migräne ist eine neurologische Erkrankung“, sagt Lucia Baumann, die bundesweit für die Migräne-Liga Deutschland alle Selbsthilfegruppen betreut. Das sind 85 Gruppen in Präsenz, 17 online. Jetzt soll eine weitere hinzukommen: in Memmingen.

„Vor Corona gab es in Memmingen eine Migräne-Selbsthilfegruppe“, erzählt Baumann. Die sei dann aber, wie so vieles andere auch, zerbrochen. Jetzt möchte sie einen neuen Versuch starten: „Ich möchte das in Memmingen wieder ins Laufen bringen, würde gerne im Herbst wieder eine Gruppe vor Ort starten.“ Sie selbst habe auch die damalige Migräne-Selbsthilfegruppe in Memmingen besucht. Lucia Baumann leide seit über 28 Jahren an Migräne.

„Memmingen ist eine gute Anlaufstelle, gut für Interessierte zu erreichen“, erklärt sie, warum sie Memmingen als Ort gewählt hat. „Derzeit sammele ich gerade Interessierte, die teilnehmen wollen“, berichtet Lucia Baumann weiter, die unter anderem auch die Online-Gruppe Süd leitet.

Was erwartet die Teilnehmer der Migräne-Selbsthilfegruppe in Memmingen?

Was erwartet Teilnehmer? Die Gruppengröße sollte auf maximal 15 Personen beschränkt sein. „Wir achten sehr auf Datenschutz“, so die 54-Jährige. Einmal im Monat könnte die Migräne-Selbsthilfegruppe in Memmingen zusammenkommen – für etwa eineinhalb Stunden. Die Termine sollen laut Baumann in den Abendstunden, etwa gegen 18.30 Uhr, liegen.

Um teilzunehmen, müsse man kein Mitglied sein. Zudem sei das Angebot kostenfrei. Zunächst sei eine Vorstellungsrunde geplant. Dann gehe es darum, aktuelle Themen zu sammeln, die die Teilnehmer bewegen. Was tun, wenn Migräne am Arbeitsplatz auftritt? Wie kann eine Reha helfen? Was ist bei Migräne und Schwangerschaft zu beachten? Es gebe eine Menge Fragen. „So kommt dann auch ein Erfahrungsaustausch zustande – gerade, wenn die Gruppe altersmäßig gemischt ist“, weiß Lucia Baumann. Dieser Austausch sei wichtig und könne helfen. Dabei sei aber immer auch gesagt: „Jeder erzählt nur das, was er auch möchte. Es gibt kein Muss“, macht Lucia Baumann klar.

Die Migräne-Liga bestehe als Verein nun seit 30 Jahren und wolle betroffene Migräne-Patienten mit Aktionen, Selbsthilfegruppen und Informationen rund um die Migräne unterstützen. Wer Interesse hat, künftig an einer Migräne-Selbsthilfegruppe in Memmingen teilzunehmen, kann sich bei Lucia Baumann unter Telefon 0152/31858565 sowie per E-Mail an shg@migraeneliga.de melden.