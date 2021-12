Freude am Memminger Klinikum über 2000. Baby in diesem Jahr

Schon 2000 Babys sind in diesem Jahr im Memminger Klinikum auf die Welt gekommen. Damit verzeichnet das Krankenhaus eine steigende Geburtenrate.

Über die 2000. Geburt in diesem Jahr freut sich das Ärzte- und Pflegeteam der Gynäkologie am Klinikum Memmingen zusammen mit den glücklichen Eltern Stefanie Weiß und Fabian Gössler aus dem Unterallgäuer Warmisried. Ihr Sohn Felix erblickte am 27. November um 21.23 Uhr das Licht der Welt.

Felix war laut einer Mitteilung des Klinikums bei der Geburt 3805 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Es ist das erste Kind des jungen Paares. Im Kreißsaal und auf der Geburtenstation gab es für die Familie viele Glückwünsche. Damit deutet sich am Klinikum Memmingen – wie schon in den Vorjahren – eine weitere Steigerung der Geburtenrate an. „Die Geburtshilfe genießt regional und überregional einen sehr guten Ruf“, sagt der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Felix Flock. "Dies ist zurückzuführen auf das große Engagement aller Mitarbeiter, die hohe Qualität und die einfühlsame Betreuung der Patienten."

Im vergangenen Jahr 2020 lag die Zahl der Geburten bei 2127. Zum Vergleich: 2015 betrug sie 1628. Mehr zum Thema unter www.klinikum-memmingen.de/kliniken-institute.html unter der Rubrik "Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe". (vog)