vor 17 Min.

Gibt's zur Fußball-EM Public Viewing in Memmingen?

Jubel bei der Fußball-WM 2014: Damals veranstaltete das Kulturzentrum Kaminwerk in Kooperation mit Hitradio RT1 Südschwaben ein Public Viewing in der Memminger Stadionhalle.

Plus Seit der WM 2006 werden einzelne Fußballspiele live auf Plätzen oder in Hallen übertragen. Nun steht die Europameisterschaft an. Das ist in Memmingen geplant.

Von Volker Geyer

Am 14. Juni wird die Europameisterschaft in München angepfiffen. Ganz Fußball-Deutschland träumt nach den jüngsten Erfolgen der "Nagelsmänner" gegen Frankreich und die Niederlande bereits wieder von einem Sommermärchen, wie es 2006 schon einmal Wirklichkeit wurde. Damals verzückte die deutsche Elf bei der Heim-WM tausende Fans vor den Fernsehern, in den Stadien und beim Public Viewing - also beim gemeinsamen Fußballschauen auf öffentlichen Plätzen oder in Hallen.

Ob die deutsche Mannschaft bei der anstehenden EM ebenso furios aufspielen wird wie einst Klinsmanns Kicker, steht noch in den Sternen. Sicher ist aber, dass sich im ganzen Land wieder Fußball-Begeisterte die Spiele zusammen auf Großbildleinwänden ansehen und mit der deutschen Mannschaft mitfiebern werden. Bleibt die Frage: Wo wird es in Memmingen Public Viewing geben?

