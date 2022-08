Memmingen/Illertissen

18:01 Uhr

Fachleute geben Tipps für die Gartengestaltung im Sommer

Lokal Ob Großprojekt oder Garten, der Garten- und Landschaftsbau umfasst viele Tätigkeiten. Ein Bauleiter und ein Gärtnermeister erzählen, wie das Klima die Branche wandelt.

Von Laura Mielke

Wer bei Garten- und Landschaftsbau an Pflanzenpflege und Gartengestaltung denkt, liegt damit nur zum Teil richtig. Denn die Fachgebiete sind vielfältig. Von Zierpflanzen in der klassischen Gärtnerei bis zu Großprojekten auf der Baustelle sind den Arbeitsbereichen kaum Grenzen gesetzt. Ein Gärtnermeister und ein Bauleiter geben einen Einblick in die Chancen und Probleme der Branche und erzählen, welche Rolle der Klimawandel in ihrem Job einnimmt.

