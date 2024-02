Memmingen/Illertissen

Karateka Mika Mathes aus Illertissen ist als Leistungssportler bei der Polizei

Mika Mathes (Mitte) gehört der Polizeisportfördergruppe an. Seine Sportart: Kata, also Karate. Seine Kollegen Alexander Scharpegge (links, stellvertretender Dienststellenleiter in Memmingen) sowie Christian Biallas (Praxisbegleiter) zeigen sich beeindruckt.

Plus Mika Mathes ist bei der Spitzensportförderung der Polizei. Er berichtet über die duale Ausbildung, wie ein Trainingstag aussieht und was seine Ziele sind.

Das Stichwort heißt „Duale Karriere“. Bei der Spitzensportförderung der Polizei wird derzeit Karateka Mika Mathes auf den Polizeiberuf nach der Sportkarriere vorbereitet. Jeweils vier Monate pro Jahr werden polizeifachliche Inhalte vermittelt. Die restlichen acht Monate im Jahr stehen für Training und Wettkämpfe zur Verfügung. Derzeit leistet Mika Mathes sein Praktikum bei der Polizeiinspektion Memmingen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, warum dieses Ausbildungsformat für ihn perfekt ist, wie ein Trainingstag bei ihm aussieht und welche nächsten Schritte für ihn anstehen.

Mika Mathes stammt gebürtig aus Illertissen

Mika Mathes ist 21 Jahre alt, stammt gebürtig aus Illertissen. Nach seinem Abitur startete er bei der Polizei durch. Das war im Jahr 2020 und zwar bei der Sportfördergruppe, die in seinem Fall in Dachau ihren Sitz hat. Es gibt einen Ausbildungsstandort für Sommersport (Dachau) und einen für Wintersport (Ainring), in deren Nähe sich die Trainings- und Leistungszentren befinden.

