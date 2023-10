Jahrmarkt 2023 in Memmingen: So fällt die Bilanz der Schausteller aus

Viel Sonne, zahlreiche Besucher und gute Geschäfte: Schausteller und Fieranten blicken zufrieden auf den Memminger Rummel. Warum er etwas Besonderes ist.

Über eine überwiegend spätsommerliche und sonnenreiche Memminger Jahrmarktwoche mit vielen Besucherinnen und Besuchern sowie gutem Geschäftsverlauf freuen sich in diesem Jahr die Schausteller und Marktkaufleute. Zwar gab’s am letzten Wochenende dicke Wolken und Regen – doch die konnten die Stimmung und den positiven Gesamteindruck nicht mehr trüben.

Sehr zufrieden mit dem Verlauf des Markts und dem Geschäftsbetrieb war Erik Schubert, der zum zweiten Mal mit einem Riesenrad zu Gast war. Darin konnten pro Runde knapp 200 Personen in 24 Gondeln einen atemberaubenden Blick über die Altstadt und das Umland werfen. Für Schubert bewährt sich eine Veränderung: Die früher verwendeten, offenen Gondeln hatten nach seinen Worten ihren Charme, doch mittlerweile kommen geschlossene Kabinen zum Einsatz. Einerseits gehe es dabei um den Sicherheitsaspekt, andererseits werde das Geschäft durch die wetter- und regensicheren Kabinen stabiler.

Das Besondere am Memminger Jahrmarkt: die Altstadt als Kulisse

Dies dient laut Schubert auch der Strategie, vom Saisongeschäft wegzukommen. Ziel sei es, dass die vier Riesenräder des Betriebs ganzjährig unterwegs sind und stabile Einnahmen bringen. So ist die Saison für Erik Schubert und sein Team auch noch längst nicht zu Ende: Letzte Station in diesem Jahr wird der Berliner Weihnachtsmarkt sein, der sich bis ins neue Jahr hineinzieht. Doch in dem Memminger Rummel sieht Schubert etwas Besonderes: Ein Jahrmarkt, der noch in einer Altstadt und inmitten historischer Häuserfassaden stattfinde, sei etwas, das es nur noch selten gibt. „Diese Tradition sollte man unbedingt erhalten.“

Seit über 100 Jahren auf dem Memminger Jahrmarkt mit dabei ist die Familie von Benedikt Hirschberg – aktuell mit dem „Candy-Shop“, der süße Naschereien bietet. Der allgemeine Kostendruck schlägt sich auch bei gebrannten Mandeln und Co. nieder. Hirschberg erläuterte, dass sich der Preis für Rohmandeln mehr als verdoppelt hat und auch die Spritkosten immer noch stark belasten. Daher habe er den Preis für die eine oder andere Tüte Süßes um 50 Cent anheben müssen.

Als ruhig, brav und anständig beschrieb Petra Pachmann, die mit Crêpes gute Geschäfte machte, das Jahrmarktpublikum. Ihr gefalle vor allem die gemütliche und heitere Stimmung. „Neuer Stand, neue Hütte und ein neues Konzept“: So beschrieb Bastian Dörr den ersten Jahrmarkteinsatz seiner „Schüttnhüttn“. Dass er zudem in kurzen Hosen Glühwein verkaufen konnte, sei ein Gefühl, das man nicht alle Tage habe. Am meisten wurde bei Dörr Bier nachgefragt, abends dann auch viel Punsch und Glühwein.

"Ein schönes und familienfreundliches Fest"

Für den Memminger war die Woche voller gelungener Momente, die er beim nächsten Jahrmarkt wiederholen will. Eine alte Tradition pflegt Lena Tränkler mit dem Entenangeln für die jüngsten Marktbesucher. Dass die lustige Angelaktion nicht an Zugkraft verloren hat, zeigte ihr der Andrang von Familien mit Kindern. An den Memminger Markttagen schätzt Tränkler, dass es kein Bierzelt und keine Pöbeleien gibt. „Das ist einfach ein schönes und familienfreundliches Fest.“

Mandeln mit Nutella und das altbewährte Magenbrot waren die Renner beim „Zuckerparadies“. Seniorchefin Rita Heppenheimer kam schon vor einigen Jahrzehnten als Kind mit ihren Eltern auf den Memminger Jahrmarkt. Daher stand für sie – wie stets – das Wiedersehen mit der Stammkundschaft mit im Mittelpunkt.