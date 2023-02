"Schwaben weissblau, hurra und helau" geht in die nächste Runde

Diesen Freitag strahlt der BR wieder seine beliebte Faschingsshow aus. Mit dabei sind auch zwei Auftritte aus dem Landkreis Neu-Ulm.

Es ist wieder so weit: nach zwei Jahren Pause findet die Fernseh-Prunksitzung "Schwaben weissblau, hurra und helau" erneut statt, bereits zum 20. Mal. Aufgezeichnet wurde sie vom BR in Memmingen und wie immer in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband. Die Ausstrahlung ist diesen Freitag, am 3. Februar um 20.15 Uhr.

Otmar Walcher aus Bellenberg und die Greane Krapfa aus Elchingen

Es sind auch zwei Auftritte aus dem Landkreis Neu-Ulm vertreten, der Comedian Otmar Walcher alias Jakob Wunder aus Bellenberg und die Prinzengarde Greane Krapfa Oberelchingen. Auch mit auf der Bühne sind unter anderem Ballonkünstler Tobi van Deisner, Bauchredner Perry Paul und die Mundart Spezialistin Waltraud Mair. Für die musikalische Begleitung des Programms sind die AllGeier verantwortlich und Sitzungspräsident Georg Ried erledigt die Moderation. (AZ)

