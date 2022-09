Landtagswahl 2023: CSU im Stimmkreis setzt auf den Gesundheitsminister

Klaus Holetschek tritt im kommenden Jahr auch im Süden des Landkreises Neu-Ulm zur Wahl an. Das Abstimmungsergebnis fiel deutlich aus.

Die Delegierten im Stimmkreis Memmingen haben gewählt: Die CSU schickt bei der Landtagswahl 2023 für die Stadt Memmingen, den Süden des Landkreises Neu-Ulm und Teile des Unterallgäus den Landtagsabgeordneten und Gesundheitsminister Klaus Holetschek ins Rennen. Die Wahl sei einstimmig gefallen.

Holetschek vertritt den Stimmkreis Memmingen seit Oktober 2013. Er hatte bei der vergangenen Landtagswahl 2018 das Direktmandat mit 40,7 Prozent der Erststimmen errungen. Bei der Delegiertenversammlung am Montagabend im Brauereigasthof Laupheimer in Günz erhielt der 57-Jährige 86 von 86 Stimmen.

Stimmkreis Memmingen umfasst auch Teile des Landkreises Neu-Ulm

Die CSU ist damit die erste Partei im Stimmkreis, die einen Kandidaten für die Landtagswahlen im kommenden Jahr präsentiert hat. Die Wahl der Bewerber für die Stimmkreise sowie die Aufstellung der Wahlkreislisten für die Landtagswahl ist frühestens seit dem 15. August zulässig. Zum Stimmkreis Memmingen (712) gehören im Landkreis Neu-Ulm die Gemeinden Altenstadt, Kellmünz, Osterberg, Buch, Oberroth und Unterroth. Alle weiteren Kommunen im Landkreis Neu-Ulm bilden den Stimmkreis Neu-Ulm (713). Neben der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen mit Egg, Kettershausen, Kirchhaslach, Oberschönegg und Winterrieden gehören zum Stimmkreis Memmingen die Unterallgäuer Gemeinden Buxheim, Markt Rettenbach, Sontheim, Bad Grönenbach, Wolfertschwenden, Woringen, Boos, Fellheim, Heimertingen, Niederrieden, Pleß, Erkheim, Kammlach, Lauben, Westerheim, Kronburg, Lautrach, Legau, Benningen, Holzgünz, Lachen, Memmingerberg, Trunkelsberg, Ungerhausen, sowie Böhen, Hawangen und Ottobeuren. Alle übrigen Kommunen im Unterallgäu liegen im Stimmkreis Kaufbeuren (708).

CSU nominiert Klaus Holetschek für die Landtagswahlen

Holetschek nannte das Wahlergebnis Ansporn und Motivation zugleich. "Ich kandidiere erneut mit dem Ziel, die Lebenssituation für die Menschen in meinem Stimmkreis insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten weiter zu verbessern. Mein Antrieb ist es auch künftig, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein, mich um die Probleme vor Ort zu kümmern und mich für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land einzusetzen." Trotz Ministeramt bleibe das Allgäu seine Heimat, der Stimmkreis seine Basis. "Hier bin ich verwurzelt", so Holetschek. Ziel sei es, "unsere Region weiter erfolgreich in München zu vertreten und als Minister für eine menschenwürdige Pflege und für das Wichtigste sorgen, was wir haben: unsere Gesundheit".

Für den Bezirkstag wurde erneut der langjährige Markt Rettenbacher Bürgermeister und stellvertretende Bezirkstagspräsident Alfons Weber nominiert. Weber erhielt 95 Prozent der gültigen Stimmen. (AZ, rjk)