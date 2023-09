Landtagswahl 2023: Kandidaten und der Wert der Landwirtschaft

Jetzt mal konkret: Direktkandidaten für die Landtagswahl aus dem Stimmkreis 712 Memmingen nehmen zu drängenden Fragen Stellung. Heute: Landwirtschaft.

Wer wird den Stimmkreis Memmingen nach der Landtagswahl am 8. Oktober im Münchner Maximilianeum vertreten? Was bewegt die Wählerinnen und Wähler? Mit welchen Themen muss sich die Landespolitik beschäftigen? Im Vorfeld der Abstimmung fühlt unsere Redaktion den Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien im Stimmkreis 712 Memmingen in loser Folge zu Fragen aus den Bereichen Klima und Energie, Landwirtschaft, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft auf den Zahn. Heute: Landwirtschaft.

Immer strengere Regelungen in der Landwirtschaft, etwa beim Tierwohl oder bei der Düngung, und gleichzeitig sinkende Erzeugerpreise: Wie wollen Sie dieses Dilemma angehen?

Klaus Holetschek ( CSU ): Ich stehe fest an der Seite der bäuerlichen Familienbetriebe. Wir brauchen weniger Auflagen, statt immer neue Vorschriften. Umwelt- und Artenschutz gehen nur gemeinsam mit unseren Landwirten. Viele Themen – auch die in der Frage genannten – liegen im Zuständigkeitsbereich des Bundes. Leider liegt hier der Fokus nicht auf praxisgerechte, umsetzbare Maßnahmen. Jedoch kämpft Bayern auf Bundesebene massiv für praxisgerechte Regelungen. In der Region setze ich mich für die Stärkung der landwirtschaftlichen Fortbildung ein (Meisterakademie Mindelheim ) und für den Erhalt des Spitalhofs in Kempten und die dortige Forschung.

Mariana Braunmiller ( Freie Wähler ): Unsere Landwirtschaft braucht zum einen Planungssicherheit über Jahrzehnte und zum anderen eine enorme Verringerung der Bürokratie. Verordnungen müssen für den Landwirt wirtschaftlich und hauptsächlich praxistauglich bleiben, dies vor allem, um künftig den Beruf des Landwirts erstrebenswert zu halten. Richtlinien und Förderung müssen leicht verständlich und anwendbar sein, dazu braucht die Landwirtschaft weitere Ausgleichsprogramme, um die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.





Ivo Holzinger ( SPD ): Wir müssen die Landwirte unterstützen, damit der Wandel hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft gelingen kann und ein Fortbestehen der in unserer Region Eigentümer geprägten Betriebe in der nächsten Generation ermöglicht wird. Viele Landwirte stellt der Energie- und Klimawandel vor existenzielle Herausforderungen. Die Zeit der Postkartenidylle ist leider schon lange vorbei. Gerade in unserer Region ist Biogas weiter auf dem Vormarsch, sodass es Sinn macht, auch die kommunalen Stadtwerke einzubinden und zu prüfen, ob und inwieweit die vorhandenen Gasnetze zum Transport genutzt werden können und die Vermarktung erleichtert wird.





Carmen Stürmer (Grüne): Ich möchte die Landwirtschaft im Allgäu erhalten. Kleine Betriebe müssen auf individuelle Art gefördert werden. Ich möchte die Nachfrage nach regionalen, ökologischen und pflanzlichen Produkten fördern. Die Vermarktung und Vernetzung der regionalen Betriebe unterstützen, die regionale Aufzucht fördern und dafür sorgen, dass Bayerns Landwirte auf Klasse statt Masse setzen können. Biolandbau auf 30 Prozent der Flächen bis mindestens 2030 – zum Beispiel mittels Ökomodellregionen und mindestens 50 Prozent Bio-Gerichten bis 2025 in staatlichen Kantinen. Ich bin für eine Landwirtschaft ohne chemisch-synthetische Pestizide.

