Landtagswahl 2023: Rezepte der Kandidatinnen und Kandidaten gegen den Klimawandel

Jetzt mal konkret: Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für die Landtagswahl aus dem Stimmkreis 712 Memmingen nehmen zu drängenden aktuellen Fragen Stellung.

Wer wird den Stimmkreis Memmingen nach der Landtagswahl am 8. Oktober im Münchner Maximilianeum vertreten? Was bewegt die Wählerinnen und Wähler? Mit welchen Themen muss sich die Landespolitik beschäftigen? Im Vorfeld der Abstimmung fühlt unsere Redaktion den Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien im Stimmkreis 712 Memmingen in loser Folge zu Fragen aus den Bereichen Klima und Energie, Landwirtschaft, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft auf den Zahn. Heute geht es um die Themen Energie und Klima.

Welche Ideen haben Sie, um dem Klimawandel in unserer Region entgegenzuwirken?

Klaus Holetschek (CSU): Beim Ausbau der Erneuerbaren sind der Landkreis und Memmingen auf gutem Weg. Die Biomasse hat im Jahresschnitt einen Anteil von 20 Prozent im Landkreis (Memmingen: 2 Prozent). Bei PV beträgt dieser Anteil 35 Prozent am Stromverbrauch im Landkreis (Memmingen: 9 Prozent), zudem sind 144 Kleinwasserkraftanlagen in Stadt und Landkreis vorhanden. Hervorzuheben sind weiter das Vorzeigeprojekt „Green Airport Memmingen – Auf dem Weg zum ersten CO₂-neutralen Flughafen in Europa“ und das Agri-PV-Pilotprojekt in Wolfertschwenden. Die Staatsregierung unterstützt auch den weiteren Ausbau der Windkraft.

Ivo Holzinger (SPD): Ich werde alle Maßnahmen unterstützen, den Klimawandel sozial gerecht zu gestalten. Wir müssen den Kommunen unter die Arme greifen, damit diese Stadtklimakonzepte und Wärmenutzungspläne ausarbeiten und die Bau- und Energiesparmaßnahmen umsetzen können. Klimaschutz muss in Bayern eine kommunale Pflichtaufgabe werden. Die Energieversorgung gehört wieder überwiegend in die öffentliche Hand und darf nicht allein internationalen Konzernen und dem Gewinnstreben privater Anteilseigner ausgeliefert werden. Der private Betrieb kleiner Energieerzeugungsanlagen muss dabei unbürokratisch ermöglicht werden.

Carmen Stürmer (Grüne): Energiewende ist Klimaschutz. Sauberer Strom aus Sonne und Wind ist unschlagbar billig – und Voraussetzung für den Wirtschaftsstandort Bayern und sichere Arbeitsplätze. Ziel ist es, alle Menschen in Bayern zu Gewinnern der Energiewende zu machen und Bürgerenergie-Projekte zu stärken. Es wird die Bayern-Energie als öffentliches Energieunternehmen gegründet und in 1000 Solarenergie-Anlagen pro Jahr investiert. Ziel ist es, die Windstromproduktion bis zum Jahr 2030 zu versechsfachen und die Sonnenenergieproduktion bis 2030 zu vervierfachen. Bayern bekommt ein Wärmegesetz und jede Kommune eine Wärmeplanung.

Franz Pschierer (FDP): Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Verbote und Klein-Klein bringen uns nicht voran. Wir brauchen Zukunftsmacher statt Klimakleber. Echter Klimaschutz braucht ein starkes Handwerk. Das stärkt auch die regionalen Wertschöpfungsketten. Klimaschutz braucht kluge Ordnungspolitik und Innovation und keine Verbote. Der europäische Emissionshandel mit einem jährlich sinkenden CO₂-Limit setzt den Rahmen für einen marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb zur Vermeidung von Treibhausgasen. Sehen wir Klimaschutz als Chance für unseren Hightech-Standort. Fördern wir Forschung – ohne ideologische Scheuklappen.

Christoph Maier (AfD): Unter dem Schlagwort der „Klimapolitik“ werden immer weitere Bereiche des Lebens von oben herab ideologisch gelenkt. Der Wandel des Klimas ist über viele Jahrhunderte belegt und damit nicht einzig und allein Folge unserer gegenwärtigen Lebensweise. Bayern und Deutschland haben nur einen verschwindend kleinen Einfluss auf die Entwicklung des „Weltklimas“, der deutsche Anteil am weltweiten CO₂-Ausstoß beträgt weniger als 2 Prozent. Fossile Brennstoffe wie Gas und Öl sowie der nachwachsende Rohstoff Holz sind wichtige Energieträger in Privathaushalten. Heizungsverbote lehne ich ab.

Rupert Reisinger (Die Linke): Bayern ist in vielen Punkten hinten dran: Ausbau Windenergie, korrigieren der Abstandsregelung, massiver Ausbau der PV-Anlagen, massiver Ausbau ÖPNV, keine irrsinnigen Autobahnprojekte (Ausbau der B12 zur Autobahn): Es sind seit Jahrzehnten immer die gleichen Forderungen, passiert ist viel zu wenig. Eine grundlegende Änderung wird auch hier nur möglich sein, wenn wir unsere Wirtschaft auf die Gemeinwohlökonomie umstellen.