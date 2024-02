Memmingen

20.02.2024

Lichtermeer für Memmingen: Das ist am Donnerstag geplant

Von Verena Kaulfersch

Lichter, Musik und Texte bekannter Autoren: So will das Bündnis für Menschenrechte und Demokratie am 22. Februar ein starkes Zeichen setzen.

Kerzen, Handys oder Taschenlampen: Alle Arten von Lichtern sollen am Donnerstag, 22. Februar, auf dem Memminger Marktplatz aufleuchten. Ab 18 Uhr lädt dort das Bündnis für Menschenrechte und Demokratie dazu ein, gemeinsam beim "Lichtermeer für Memmingen" ein symbolkräftiges Bild als Bekenntnis zur Demokratie auszusenden. Welcher Ablauf im Detail vorgesehen ist, schildert Rupert Reisinger, einer der Sprecher des Bündnisses. Musikstücke und Texte zum Thema Demokratie in Memmingen Demnach soll die Veranstaltung maximal etwa eine Stunde dauern. "Es werden verschiedene Musikstücke vorgetragen und außerdem Texte zum Thema Demokratie und Rechtsextremismus von Kurt Tucholsky, Konstantin Wecker und Bertolt Brecht", informiert Rupert Reisinger. Insgesamt soll die Zusammenkunft einen eher ruhigen Charakter haben. Gemeinsam ein Zeichen für die Demokratie in Memmingen setzen Die Organisatoren hoffen, dass trotz des angekündigten Regens die Menschen möglichst zahlreich mit ihren Lichtern erscheinen, um ein starkes Zeichen für die Demokratie zu setzen. "Zum Schluss wollen wir die Zusammenkunft in einen Stern auflösen, indem die Teilnehmer mit ihren Lichtern vom Marktplatz in die Kalchstraße, die Kramerstraße, die Zangmeisterstraße und die Ulmer Straße ziehen", sagt der Bündnis-Sprecher. Das "Lichtermeer" ist eine aus einer Reihe weiterer Veranstaltungen und Aktionen, mit denen das Bündnis das Thema weiterhin in der Öffentlichkeit präsent halten will. "Geplant ist, dass wir alle 14 Tage etwas machen", sagt Rupert Reisinger und erwähnt dabei als einen der nächsten Anlässe den Weltfrauentag am 8. März. Das Spektrum der geplanten Aktionen reicht nach den Worten des Sprechers von einer Radtour über eine Musikveranstaltung bis hin zu einem großen Fest zur Europa-Wahl, die am 9. Juni stattfindet. In Vorbereitung: ein Demokratie- und Freiheitslied für Memmingen In Vorbereitung ist zudem noch etwas anderes: "Es gibt die gemeinsame Idee, ein Demokratie- und Freiheitslied zu finden, das wir dann bei jeder Veranstaltung singen können", erzählt Reisinger. Diesen Vorschlag hätten einige Musikerinnen und Musikern mit Begeisterung aufgegriffen. Im Aufbau befindet sich derzeit der Webauftritt des Bündnisses - zu finden ist er unter demokratie-memmingen.de.

