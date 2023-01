Mann filmt schnelle Fahrt eines Bekannten: Der bremst zu spät und fährt ihn um

Angebliche Schüsse haben in Memmingen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die tatsächliche Ursache des Einsatzes ist etwas kurios.

In Memmingen ist es am Nachmittag des Neujahrstages zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Mitgeteilt worden waren gegen 16.50 Uhr angebliche Schüsse. Laut Zeugen soll der vermeintliche Schütze anschließend von einem dunklen Auto angefahren und verletzt worden sein. Weiter habe es geheißen, der Fahrer habe angeblich den Verletzten in ein Wohnhaus in der Grenzhofstrasse getragen.

Diese Mitteilung löste den größeren Polizeieinsatz aus. Schlussendlich sei aber ermittelt worden, dass der vermeintliche Schütze nur ein Handy gehalten hatte, um die schnelle Anfahrt seines Bekannten zu filmen. Der Bekannte habe jedoch zu spät abgebremst und sei in den Filmenden gekracht.

Eine Schusswaffe wurde nicht aufgefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass zufällig gleichzeitig ein Böller gezündet wurde.

Der filmende Mann wurde nur leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst wurde er entlassen. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (AZ)