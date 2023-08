Mann randaliert im Klinikum und verletzt Polizisten

Ein 24-Jähriger wirft im Krankenhaus Memmingen mit Stühlen um sich. Auch die Polizeibeamten haben Mühe, den Randalierer in den Griff zu bekommen.

Die Polizei war am Montagabend im Klinikum Memmingen im Einsatz: Bei der Polizeiinspektion ging gegen 22.50 Uhr die Mitteilung ein, dass ein 24-jähriger Mann dort randaliere. Unter anderem werfe er Stühle umher. Die eintreffende Streifenbesatzung versuchte den Mann zu beruhigen. Nachdem dies nicht gelungen war, mussten die Polizeibeamten den 24-Jährigen mit unmittelbarem Zwang zu Boden bringen. Dabei wehrte er sich so extrem, dass ein Polizeibeamter am Knie verletzt wurde. Nachdem der Randalierer fixiert war, blieb er aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes im Klinikum. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)