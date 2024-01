Memminger Brauerei insolvent: Gelände verkauft, Egerer braut nach Pleite weiter

Plus Der bekannte Standort der insolventen "Memminger Brauerei" ist Geschichte, das Gelände ist jetzt verkauft worden. Doch wird irgendwann wieder woanders gebraut?

Beim Insolvenzverfahren der Memminger Brauerei gibt es eine neue Entwicklung: Das Brauereigebäude und das gesamte Firmengelände an der Dr.-Karl-Lenz-Straße sind verkauft worden. Den Namen des Käufers wollen aber weder Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Henrik Brandenburg aus Kempten noch Brauerei-Geschäftsführer Jörn Hund verraten.

„Darüber haben wir mit dem Käufer Stillschweigen vereinbart“, sagt Hund auf Anfrage unserer Redaktion. Er fungiert zusammen mit Wolfgang Kesselschläger noch formal als Geschäftsführer der zahlungsunfähigen Memminger Brauerei.